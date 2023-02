«Rotonda trascurata? Nessun degrado, ma vigileremo di più» 

«Apprendo con dispiacere la segnalazione delle sorelle Manca, ma non c'è riscontro di quanto denunciano nelle foto fornitemi dagli uffici». L’assessora all’Ambiente Paola Piroddi risponde alla protesta di Carla Manca, figlia di Fortunato, l’ex pugile monserratino morto nel 2008 al quale nel 2015 fu intitolata la rotonda alla fine di via Porto Botte.

Manca aveva detto che erbacce e cartacce deturpavano il luogo dedicato a suo padre e che avrebbe preferito fosse tolta la targa. «Stiamo lavorando, con l'assessore ai Lavori pubblici, perché le aree verdi e le rotonde siano inserite nel prossimo appalto del verde e ci sia un cronoprogramma degli interventi», dice la Piroddi. «Intanto stiamo rendendo decorosi gli spazi pubblici. Staremo ancora più attenti a questa rotonda; la situazione non è comunque come descritta. Gli incivili che buttano cartacce ci sono in tutta la città».

E promette che la rotonda Fortunato Manca verrà ulteriormente sorvegliata. «Il servizio del verde sino al 31 maggio era compreso nell’Igiene urbana ma la gestione del verde non era efficiente. Era importante affrontare in modo scientifico il servizio, quindi la Giunta ha fatto redigere a un esperto il Piano urbano del verde e la manutenzione, dopo il censimento del verde esistente. Saremo in grado così di programmare manutenzione e crescita del verde per i prossimi anni, in linea con la visione dell'attuale Giunta». (ste. lap.)

