Rotonda sulla Statale 387: lavori prorogati, slitta l’apertura 

Slitta di qualche settimana l’apertura della nuova rotatoria al km 18,5 della Statale 387 che consentirà di eliminare il pericolosissimo incrocio all’ingresso sud di Serdiana teatro in passato di gravissimi incidenti stradali. L’Anas ha prorogato fino al 30 aprile l’ordinanza che impone limiti al traffico: velocità a 30 km orari, divieto di sorpasso, senso unico alternato regolato da un semaforo. Misure necessarie per consentire all’impresa che ha vinto l’appalto di sistemare alcuni cordoli che, a causa del passaggio di mezzi pesanti, si sono sgretolati. «L’impresa è già intervenuta per adeguare l’opera al nuovo tipo di traffico – dice il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu – da un po’ di tempo la 387 è percorsa da numerosi mezzi pesanti che vengono nel Parteolla a caricare materiale di cava per i lavori del Porto Canale. L’Anas chiede giustamente di prevedere materiali più resistenti e l’impresa, sempre disponibile, ha deciso di intervenire immediatamente. Se tutto va bene, nel giro di pochi giorni si potrà aprire la rotonda e l’ingresso verso via Cagliari, ovviamente in modalità cantiere perché deve essere ancora chiuso il primo svincolo e posato l’asfalto per via Porrino e per via Sibiola. Ho fiducia che ciò avvenga molto prima del 30 aprile». Quello della rotatoria è il primo stralcio del progetto, in un secondo momento sarà realizzato l’impianto di illuminazione e l’asfalto nel versante della zona industriale. I lavori dovrebbero concludersi entro l’anno. ( c. z. )

