Rotonda sulla Sp2, accordo approvato 

Sono passati appena 10 giorni dalla firma della convenzione che disciplina i rapporti tra Comune e Provincia su parte del tratto comunale (dal chilometro 30.800 al 40.900) della Sp2.

Ora l’accordo è già realtà grazie all’approvazione unanime del Consiglio comunale. «Stiamo lavorando speditamente - ha affermato la sindaca Debora Porrà - per ultimare al più presto il progetto di realizzazione della seconda rotatoria all’altezza di via Puccini, vista la disponibilità della Provincia e la promessa di finanziamento dell’assessorato regionale ai Lavori Pubblici che ha ipotizzato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro. Grazie all’accordo con la Provincia risolveremo gli annosi problemi di allagamento di via Iglesias e di parte di via Carbonia in virtù del rifacimento dei sottoservizi e dei marciapiedi. Non si esclude che l’area possa diventare anche ciclabile». In questa fase sarà il Comune ad accollarsi le manutenzioni ordinarie e gli oneri di progettazione della nuova infrastruttura (progetto già in fase di redazione) che dovrebbero, però, essere assorbiti dal finanziamento promesso: lo ha ribadito Debora Porrà rispondendo alle domande del consigliere di minoranza Franco Porcu.

«Una volta realizzate le manutenzioni e la nuova rotatoria gli accordi verranno ridefiniti», ha aggiunto la sindaca. Nella minoranza tutti sono stati concordi (seppur elencando altre criticità nel tratto urbano della Sp2) nel definire «fondamentale per la sicurezza dell’abitato la nuova infrastruttura».

RIPRODUZIONE RISERVATA