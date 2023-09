Rotonda sulla 387, lavori al via 

Dieci anni di attesa, un percorso ad ostacoli segnato da lungaggini burocratiche e continui rinvii. Ora la svolta con l’apertura del cantiere per la realizzazione della rotatoria al km 18,5 della Statale 387, arteria tra le più trafficate della Sardegna percorsa ogni giorno da centinaia di pendolari che dal Parteolla e dal Gerrei si recano a Cagliari.

Il lungo iter

Un’infrastruttura chiesta a gran voce dalle amministrazioni locali: «Finalmente ci siamo – commenta soddisfatto Maurizio Cuccu, sindaco di Serdiana e presidente dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano –: siamo riusciti a sbloccare un’opera fondamentale per il nostro territorio che metterà in totale sicurezza uno dei tratti più pericolosi della 387, teatro in passato di gravissimi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali. Con la nuova rotatoria saranno eliminati tutti gli incroci a raso nel tratto compreso tra i due svincoli per il paese». Da alcuni giorni a Terra Fortesa, di fronte alla zona industriale di Serdiana, sono entrati in azione ruspe ed escavatori. «Vedere il cantiere aperto con gli operai al lavoro è un sollievo – aggiunge Cuccu – per questo voglio ringraziare il nostro Ufficio tecnico che ha lavorato senza sosta al progetto, oltre ai funzionari di Anas e Regione che ci hanno dato una grossa mano in tutte le fasi procedurali. Un grazie va anche ai proprietari dei terreni espropriati che hanno mostrato disponibilità e grande senso di responsabilità facilitando la rapida conclusione dell’iter. Altro aspetto, non irrilevante, è che i lavori saranno eseguiti da imprese locali con ricadute importanti per l’economia del territorio».

Cosa cambia

Una volta completata, la rotatoria consentirà di entrare e uscire da Serdiana in assoluta sicurezza. L’attuale incrocio al km 17,7 (ingresso sud) non verrà però chiuso: potrà essere ancora utilizzato per entrare in paese dagli automobilisti che arrivano da Cagliari. Chi esce da Serdiana dovrà invece prendere la direzione obbligata verso Donori e Ussana. Non ci sarà più la possibilità di attraversare la 387 in direzione Cagliari, manovra ad altissimo rischio per la presenza di un dosso che limita la visuale. «In prossimità della nuova rotatoria saranno realizzati due innesti: uno diventerà l’ingresso principale di Serdiana, l’altro consentirà l’accesso alla zona industriale». Una volta ultimata l’opera, ci saranno naturalmente delle variazioni alla viabilità interna destinate a cambiare le abitudini dei residenti. Tutte però orientate a rendere più agevoli e sicuri i percorsi in entrata e in uscita dal paese. La nuova rotatoria costerà circa 559mila euro e sarà finanziata con risorse regionali e, in parte, con fondi provenienti dal bilancio comunale. Salvo imprevisti, l’opera dovrebbe essere conclusa entro la primavera del 2024.