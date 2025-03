Rotonda sulla 130, si riparte da zero 

Dopo cinque anni si sblocca l’iter per la rotonda all’ingresso della città dalla Statale 130. Conto alla rovescia per la gara d’appalto per il primo lotto dei lavori per un milione di euro. Il Comune dopo avere rescisso il contratto con la ditta che aveva iniziato i lavori, ha approvato il progetto esecutivo. I lavori (per complessivi due milioni di euro) erano iniziati ma si sono bloccati quasi subito. La ditta era stata inadempiente. Ora riparte l’iter per i lavori, in uno degli svincoli più pericolosi all’ingresso della città, nella zona dove qualche mese fa erano morti due ragazzi in un incidente.

I lavori

I lavori sono suddivisi in due lotti, finanziati con 1.744.000mila euro. È stata già bandita la gara d’appalto: le offerte, relative al primo lotto dei lavori, dovranno essere presentate entro il 20 marzo prossimo. Gli interventi saranno così suddivisi: il primo lotto dei lavori è inerente la realizzazione della rotatoria e del ponte sul canale adiacente al Consorzio di bonifica, che consentirà di uscire dalla 130 verso la zona sportiva denominata Ceramica, collegando le due parti della città che sono separate dalla statale.

La seconda parte degli interventi, ovvero il secondo lotto, è relativa alla rotatoria di accesso alla città e alla sistemazione della rampa che conduce dalla statale alla nuova rotatoria.Il finanziamento è un finanziamento regionale concernente l’assessorato dei lavori pubblici.

La sicurezza

Un intervento fondamentale per l’adeguamento e la messa in sicurezza dello svincolo della strada statale 130, come ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru: «Sono lavori molto importanti, la gara d’appalto per il primo lotto, ha scadenza il 20 Marzo, una volta aggiudicata, si partirà subito con la gara d’appalto per il secondo lotto. I finanziamenti arrivati dalla Regione ci permettono di sbloccare una situazione problematica e risolvere annose difficoltà, anche di ordine burocratico. Il primo lotto dei lavori a est della strada statale 130. Il secondo, invece, comprende le opere a nord/nord-ovest della medesima statale. Sarà un’opera moderna e soprattutto funzionale, sul fronte della sicurezza. Con una determinazione dirigenziale è stato disposto di risolvere per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, il contratto d’appalto, stipulato fra il dirigente del settore tecnico e amministrativo del Comune e il rappresentante legale della ditta titolare dell’appalto, stipulato il 14 Febbraio del 2019 – ha concluso l’assessore ai lavori pubblici – abbiamo proceduto con la verifica dello stato di consistenza dei lavori, e attivato tutte le procedure per sbloccare l’iter burocratico e amministrativo. Ora si apre una nuova fase per realizzare questa importante opera».

