Rotonda, riprendono i lavori 

Manca solo l’asfalto e la segnaletica stradale per l’ultimazione dei lavori sulla rotatoria all’altezza dello svincolo per Sinnai. L’opera doveva essere ultimata entro settembre. La necessità di realizzare una struttura a protezione di una condotta del Consorzio di bonifica, ritrovata durante lavori di scavo, ha allungato i tempi dell’intervento, con pesanti disagi per tutti. Ora si parla della ripresa dei lavori entro i prossimi giorni con la posa dell’asfalto.

Anche se quanto prima dovrebbe essere realizzata una seconda rotonda sempre sulla circonvallazione con svincolo per Settimo San Pietro. Tutti lavori necessari per mettere in sicurezza la strada. (r. s.)

