«Rotonda di via Piave pronta a fine mese» 

Il sindaco Mario Puddu aggiorna gli asseminesi sullo stato di attuazione di alcuni lavori pubblici con un messaggio sui social. Ne approfitta l’opposizione per affondare le critiche.

Le rotonde

Iniziati due settimane fa, «i lavori nella rotonda di via Piave - spiega Puddu - termineranno entro fine mese. È iniziata la fresatura dell’asfalto ed è nostro interesse che si riducano i tempi per eliminare il disagio per gli esercenti e i residenti della zona».

Novità in vista anche per la rotonda dell’“eucalipto” di via Cagliari: «I lavori di variante - prosegue Puddu - partiranno subito dopo l’approvazione tecnica da parte degli uffici e riguarderanno la posa in opera dei pali d'illuminazione e dei dissuasori, l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni raccordi tra marciapiede e strada e la finitura dell’area del distributore di carburante». Prevista, ove possibile, anche la realizzazione di passaggi pedonali rialzati e la riduzione dell’ampiezza di alcuni marciapiedi.

Piazza e Auditorium

Aggiornamenti pure sul cantiere di piazza Don Bosco, punto di snodo fondamentale chiuso ormai da luglio 2023. «Sono ripresi i lavori - dice Puddu - che si protrarranno per altri due mesi. Verrà conclusa la pavimentazione già demolita e ultimato il tratto fino all’incrocio tra via Taranto e via IV novembre. Abbiamo approfittato del rifacimento della pavimentazione per risolvere annosi problemi di tipo idrico-fognario».

Puddu conclude con l’Auditorium: «Tra pochi giorni presentiamo la pratica ai vigili del fuoco per il rilascio del certificato per la prevenzione degli incendi. Quando questo arriverà, potremo parlare di inaugurazione».

L’opposizione

«Dovrebbe rigraziare la precedente giunta di Sabrina Licheri per l’auditorium», interviene Diego Corrias (M5S). «Puddu aveva detto di averlo lasciato pronto. Abbiamo impiegato 4 anni per adeguarlo alle richieste dei vigili del fuoco. Così ora può richiedere il certificato prevenzione incendi. In generale - prosegue Corrias - tutti i lavori e i cantieri di cui parla il sindaco portano la firma della giunta Licheri. Nessuno escluso. Programmazione, progettazione e appalti. Non c’è un’opera che appartenga a questa amministrazione. Quando finiranno i nostri cantieri e gli applausi per il nostro lavoro, aspettiamo di capire quale capacità di programmare opere proprie ha questa giunta».

Conclude Niside Muscas: «Prendiamo atto degli aggiornamenti del sindaco. Noi abbiamo un’altra visione della viabilità e degli spazi culturali, improntata su funzionalità e sicurezza. Ci manca di conoscere quali opere intenda realizzare per il futuro in linea con le sue promesse elettorali».

