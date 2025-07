Rotonda di Platamona restituita ai bagnanti 

Dopo 10 anni di attesa si inaugura l’opera che collega la Rotonda di Platamona all’arenile. Nel luglio 2015 il crollo del parapetto che divideva l’allora parcheggio dalla spiaggia e ieri, con la rimozione del cantiere, è diventato di nuovo fruibile, attraverso una scalinata, uno spazio simbolo del litorale. All’intervento, costato 250mila euro, si accompagna anche una soluzione parziale per il problema degli stalli. «Abbiamo raggiunto un accordo con la famiglia Cansella- dichiara il sindaco Giuseppe Mascia -proprietaria dell’area camper che si trova in prossimità della strada da cui si accede alla Rotonda, per la realizzazione di almeno altri 50 parcheggi gratuiti». Con quest’ultima aggiunta saranno 300 in totale quelli liberi, e altri sono in fase di individuazione grazie alla sinergia coi comuni limitrofi. Intanto aumentano gli stalli per le persone con disabilità nella Rotonda. «I servizi di salvamento a mare e quelli di assistenza ai disabili- specifica l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna -saranno implementati grazie alla realizzazione di una seconda rampa di accesso alla spiaggia». Qualche critica dai bagnanti infine sulla scalinata di cui, assicura Sanna, si terrà conto.(e.fl.)

