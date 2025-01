Rotonda al buio, l’Anas assicura: «L’appalto è imminente»  

La rotonda sull’Orientale, all’ingresso sud di Tortolì, resta al buio. Qualcosa, però, si muove nella procedura per realizzare gli interventi utili a mettere in totale sicurezza l’area, così come prevede la normativa. Dall’Anas, titolare della Nuova 125 Var, rassicurano: «È stato predisposto il progetto dell’impianto di illuminazione della rotatoria in corrispondenza della città di Tortolì ed è in corso l’avvio della procedura di scelta del contraente per la realizzazione dei lavori». Vale a dire che è imminente l’assegnazione dell’appalto per allestire l’impianto di illuminazione, ultimo tassello per completare un tratto di strada atteso mezzo secolo e inaugurato il 17 luglio 2023 alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Da allora numerosi sono stati gli incidenti nella rotonda senza luce. I rischi esistono e sebbene la causa non possa essere ascritta alla sola mancanza di illuminazione, quel tratto di strada risulta piuttosto insidioso. Si sono appellati al dipartimento regionale dell’Anas i sindaci di Tortolì e Bari Sardo, Marcello Ladu e Ivan Mameli, il segretario della Filca Cisl, Maurizio Piras, e il presidente di Fratelli d’Italia Ogliastra, Nicola Salis. Anas, pur senza entrare nel merito dei tempi, ha assicurato che il lavoro si farà. (ro. se.)

