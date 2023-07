Rotoballe in cenere, la solidarietà del paese 

Alcuni pennacchi di fumo hanno continuato a levarsi, nella giornata di ieri, dalle campagne di Decimoputzu e Villaspeciosa. L’intera zona, devastata dai diversi incendi appiccati lunedì, continua a essere monitorata, anche con interventi di bonifica, dagli uomini del Corpo forestale. S’iniziano a tirare le somme dei danni subiti, secondo una prima stima stillata dai ranger, le aree coinvolte dal fuoco superano abbondantemente i cento ettari, ma è ancora presto per i numeri precisi.

L’unico dato certo è quello dell’azienda di Stefano Pili, sulla Provinciale 90 del Comune di Villaspeciosa, che ha subito i danni maggiori. Qui, è finita in cenere l’intera riserva di foraggio, necessaria al fabbisogno degli oltre duecento capi ovini presenti. «Il fuoco ha improvvisamente raggiunto il fienile, e le duecentocinquanta rotoballe che si trovavano all’interno sono finite bruciate – racconta Stefano Pili, il giovane trentaseienne titolare dell’azienda – In un attimo è andata in fumo tutta la scorta necessaria al fabbisogno dell’allevamento».

Dal paese, è subito partita una campagna di aiuti per supportare il giovane allevatore, in alcuni casi con forniture materiali, un’altra, che già sta dando dei risultati positivi, è il Gofundme, acceso dall’amministrazione comunale grazie alla spinta di alcuni cittadini.

