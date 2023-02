Rotatorie, semafori, e sensi unici: la linea metro rivoluziona il traffico 

Una nuova rotatoria, restringimenti di carreggiata, semafori per il passaggio a livello. I cantieri della Linea 3 della metropolitana – da piazza Repubblica a piazza Matteotti – hanno rivoluzionato i traffico nel cuore della città. Ma la viabilità è destinata a cambiare definitivamente l’assetto quando i lavori saranno terminati. Entro la fine dell’anno dovrebbe essere completato il primo chilometro del percorso.

Il tracciato

In piazza Repubblica un semaforo bloccherà il traffico – esattamente come succede in via Puccini, via Galvani e negli altri incroci con la strada ferrata – al passaggio dei convogli diretti verso via Dante. La metropolitana leggera uscirà dalla stazione per immettersi nella corsia dedicata ai binari, in cui gli operai stanno lavorando in questi giorni. La carreggiata che costeggia via Mancini fino al tribunale dei minori (ormai quasi completata) sarà dedicata esclusivamente ai tram. Poi un altro semaforo consentirà di attraversare l’incrocio con via De Gioannis. A questo punto la linea proseguirà fino alla prima fermata del nuovo tracciato di fronte alla chiesa di San Saturnino, in corrispondenza dell’incrocio con via Goceano.

Lo spostamento

Da qui poi i tram faranno il primo “salto” di carreggiata e si sposteranno verso destra, nella corsia di viale Cimitero che ora porta verso viale Bonaria. Questa parte di strada (sul lato dei campi Rai) sarà interamente dedicata al trasporto pubblico: oltre ai binari della metro ci sarà una corsia preferenziale per gli autobus. Il traffico delle auto sarà dirottato sull’altra carreggiata, che corre affianco al cimitero monumentale: ora si percorre a senso unico (verso via Dante), mentre in futuro ci sarà un doppio senso di marcia.