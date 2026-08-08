Rotatorie mobili, incroci più sicuri 

Più sicurezza agli incroci con le rotatorie sperimentali, e meno rischi per automobilisti e pedoni con i nuovi attraversamenti rialzati. È questa la direzione scelta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emiliano Fenu, che ha avviato nelle scorse settimane una fase di sperimentazione per ridisegnare la viabilità in alcuni dei punti più delicati della città. L’obiettivo è quello di intervenire sulle intersezioni caratterizzate da traffico intenso (veicolare e pedonale) e in prossimità di scuole e uffici pubblici per garantire maggiore sicurezza, come via Oggiano e via Mastino.

Polizia locale

Spiega il comandante della polizia locale, Massimiliano Zurru: «Si tratta di aree che, in passato, sono state interessate da diversi incidenti stradali». Un intervento analogo è stato realizzato nelle scorse settimane in viale Sardegna. La nuova organizzazione della viabilità non sarà, anche in questo caso, subito definitiva.

«La sperimentazione avrà una durata di circa 12 mesi e sarà accompagnata da rilievi e monitoraggi effettuati dai tecnici, finalizzati a valutare l’efficacia dell’intervento e la sostenibilità del nuovo sistema di circolazione in vista di una sua eventuale adozione definitiva», precisa Zurru.

Attraversamenti

La strategia inerente la sicurezza stradale riguarda anche i lavori (ora in corso) per la realizzazione di cinque attraversamenti pedonali rialzati, di cui due in viale Sardegna, uno in via Pertini-via don Bosco (area dei centri commerciali), via Veneto, via Mughina. «Sono in fase di esecuzione ulteriori cinque attraversamenti pedonali rialzati che serviranno a tutelare i cittadini - dice l’assessore alla Polizia locale Marco Canu -. Gli interventi si inseriscono all’interno di una strategia che ha come obiettivo la sicurezza della viabilità e di tutti, assieme alle rotatorie provvisorie e sperimentali». Nel piano rientrano l’adeguamento degli stalli degli autobus dell’Arst, modificati per consentire agli studenti di scendere dai mezzi in condizioni di maggiore sicurezza, gli interventi sulla cartellonistica e sulle tracciature stradali, e l’impegno per rendere la città più accessibile per anziani e persone con disabilità. «Ringrazio il personale della polizia locale e dell’ufficio manutenzioni che ogni giorno svolgono interventi di ammodernamento della rete stradale anche in termini di sicurezza - aggiunge Canu -. L’ufficio manutenzioni è impegnato nel riequilibrio degli stalli riservati ai portatori di handicap, aumentati in maniera notevole negli ultimi tempi per rispondere alle esigenze degli utenti».

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