Rotatorie e traffico: il piano che cambia la mobilità in città 

Disegna scenari. Ipotizza la città del futuro vista sul piano della mobilità. Ma poi entra anche in situazioni di semi-dettaglio. Nel Pums presentato lunedì scorso in commissione Urbanistica (è saltata invece la discussione in Consiglio comunale), il documento di pianificazione strategica c’è di tutto. Le azioni delineate sono molteplici. Alcune sono già in fase di attuazione, come il progetto del canale navigabile Terramaini-La Palma e la realizzazione di nuovi itinerari ciclopedonali o la ristrutturazione di quelli esistenti. Altre sono soltanto ipotesi che però servono a migliorare la mobilità in città. Per esempio: le rotonde in centro. Con il progetto del tunnel-trincea di via Roma, una delle ipotesi è costruire due rotatorie, in qualche misura già ipotizzate nel pums: una tra via Molo Sant’Agostino e via Roma, collegata con l’ingresso “alto” della trincea, l’altra alla fine di via Roma, tra viale Diaz, via XX Settembre, collegata invece con l’ingresso “basso” della trincea. Le auto che arriveranno da viale Diaz o via XX Settembre, per esempio, potranno restare su via Roma (lato portici) se intendono continuare verso il centro, oppure entrare un trincea e uscire così dalla città. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA