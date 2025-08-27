«Rotatorie da illuminare lungo la SS 128» 

«È necessario intervenire al più presto per potenziare l’illuminazione delle rotatorie nella circonvallazione tra Senorbì e Suelli». Lo sostiene Paola Casula, sindaca di Guasila e consigliera regionale eletta nelle file della maggioranza con la lista “Sinistra futura”, prima firmataria dell'ordine del giorno che impegna la Giunta regionale e la Città metropolitana di Cagliari a intervenire sul potenziamento dell’illuminazione nelle cinque rotonde lungo il tratto compreso tra il chilometro 16 e il chilometro 27 della Statale 128, in modo da garantire sicurezza e una migliore visibilità agli automobilisti che vi transitano quotidianamente.

«Nel corso della seduta dedicata alla variazione di bilancio in Consiglio regionale – sottolinea Casula – è stato adottato un testo molto importante per la Trexenta e per tutti coloro che vivono il nostro territorio, un intervento che si rivelerà fondamentale per la mobilità interna». L’emendamento approvato in Aula è stato presentato da Casula insieme ai consiglieri Luca Pizzuto e Giuseppino Canu e risponde a una reale esigenza di sicurezza stradale e di modernizzazione delle infrastrutture viarie, segnalate più volte dai cittadini e dagli amministratori comunali del territorio.

