Rotatoria sulla Statale 387, sì definitivo al progetto 

Dopo anni di attesa - intervallati da una serie di incidenti, spesso gravi - il progetto della rotatoria lungo il tratto selargino della 387 è pronto. Un piano per la sicurezza della strada statale - concentrato poco dopo il chilometro 7 - definito dal Comune di Selargius, e che ora spetterà all’Anas realizzare.

L’intervento costerà 1 milione di euro, già finanziato. Ventisei metri di diametro interno, e quaranta esterni, capaci di smaltire oltre ventimila veicoli al giorno. Il percorso per la progettazione è ripartito durante la scorsa consiliatura, con il protocollo d’intesa siglato tra Comune e Anas, proprietaria della strada. Nel documento veniva ribadita la pericolosità dell’incrocio tra la statale 387 e via della Scienza, strada che conduce all’Osservatorio astronomico selargino: lì dove ogni giorno le auto sfrecciano a tutta velocità, come denunciano da tempo gli stessi dipendenti del Campus con tanto di segnalazioni indirizzate al Prefetto, oltre che al palazzo comunale e all’Anas.

Nel frattempo l’iter di progettazione è continuato con l’attuale Giunta, sino al via libera nei giorni scorsi del progetto esecutivo. Documento che ora sarà trasmesso all’Anas, poi partirà la fase degli espropri, con l’auspicio di vedere i cantieri avviati già dal prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA