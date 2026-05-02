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Sestu.
03 maggio 2026 alle 00:06

Rotatoria sulla ex 131, riparte il cantiere 

La Città metropolitana garantisce: «Entro l’estate la conclusione dell’intervento» 

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Ancora un mese di attività o poco più, poi la nuova rotatoria sulla ex 131 all’incrocio con via Piscina Matzeu, a cura della Città Metropolitana, diventerà operativa. Ora il cantiere va avanti tra il rumore delle macchine, gli operai che si danno da fare, e le auto incolonnate, lì davanti.Fino a qualche giorno fa qui non c’era nessuno, ora i lavori sono ripartiti per la gioia dei residenti, soprattutto quelli di Cortexandra.

Petizione

«Abbiamo creato una petizione con oltre 300 firme», racconta Filippo Soggiu, residente a Cortexandra, «soprattutto perché i lavori sono rimasti fermi per tanti mesi». Gianluca Liggi, anche lui residente in zona, continua: «Due corsie diventano una, si forma un vero tappo che a volte parte anche dalla rotonda d’ingresso a Sestu o dalla direzione opposta, per un lungo tratto. E poi ora che l’incrocio per il momento è chiuso dalle barriere, per svoltare bisogna fare un giro molto più lungo». A volte, dicono alcuni automobilisti, sono necessari una ventina di minuti in più. I lavori erano partiti a fine settembre, ma si erano fermati già poco dopo l’inizio di dicembre. L’ultima fase per migliorare la strada, realizzando marciapiedi e illuminazione, e ora anche la rotonda in questo incrocio che era molto pericoloso. In totale sono stati spesi 2 milioni e 690 mila euro, con risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione del periodo 2014 – 2020.

I tempi

La Città Metropolitana spiega: «La fine dei lavori è prevista per l’estate. Erano sospesi per la redazione di una perizia. Il 13 aprile è stata approvata la perizia di variante, il 15 è stato firmato il verbale di ripresa dei lavori, e dal 21 sono ripartiti. La perizia è stata necessaria perché, durante la fase esecutiva dei lavori, sono stati rinvenuti sotto servizi non censiti né segnalati, con conseguente necessità di introdurre modifiche operative e procedere al riposizionamento di alcune opere, al fine di garantire la corretta funzionalità delle reti esistenti e la sicurezza del cantiere. È stata necessaria una revisione delle soluzioni progettuali anche in relazione agli aspetti di viabilità e alle interferenze con il traffico veicolare».

Il Comune

Interviene anche la sindaca Paola Secci: «Abbiamo lavorato in sinergia con la Città metropolitana per reperire le risorse, per la progettazione e siamo finalmente riusciti a iniziare il secondo lotto della ex 131. La rotatoria renderà più sicuro e scorrevole un incrocio che rappresentava un reale pericolo».

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