Rotatoria sulla ex 131, oggi al via i cantieri 

L’ultimo incrocio a raso dalla ex 131 in zona di Sestu presto sparirà. Dovrebbero partire da oggi i lavori all’altezza del chilometro 8, per realizzare una rotatoria. Nel cantiere le corsie, attualmente quattro, diventeranno due, una per senso di marcia.

I lavori sono a cura della Città Metropolitana. «L’impresa finirà entro novembre, prima delle feste natalizie. Il costo dei due lotti supera di poco i 7 milioni di euro, che, sommati ai lavori del 2016, fanno circa nove milioni. Ci sarà qualche disagio, ma è inevitabile», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita. «La sicurezza è una nostra priorità e la ex 131 presentava pericoli seri per cui sono state richiesti i fondi del Patto per il Sud per completare i lavori», ricorda la sindaca Paola Secci. «Ora l’impegno di questa amministrazione è proseguire su questa strada, per ridurre le code nel tratto in arrivo a Sestu», anticipa l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni.

