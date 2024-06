Rotatoria sulla 387, via libera al progetto esecutivo 

Va avanti speditamente l’iter per la realizzazione della rotatoria al chilometro 26,6 della Statale 387 all’altezza del bivio per Donori. Dopo il via libera della Conferenza dei servizi dello scorso febbraio, il Comune di Donori ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegner Raimondo Manca. Nelle prossime settimane sarà bandita la gara d’appalto.

L’opera consentirà di mettere in sicurezza un tratto molto pericoloso della statale, teatro in passato di diversi incidenti stradali, alcuni molto gravi. Un’arteria percorsa quotidianamente da centinaia di pendolari che si muovono con mezzi pubblici e privati dal Gerrei e dal Parteolla per raggiungere l’area metropolitana di Cagliari. La rotatoria – grazie all’eliminazione degli incroci a raso, attualmente regolati dagli stop – consentirà di collegare in sicurezza il centro abitato di Donori con la sua zona industriale.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 450mila euro dalla Regione a cui se ne aggiungono altri 50mila del bilancio interno. La rotonda sarà dotata di un sistema di illuminazione a led con al centro una torre faro alta 15 metri. Definito anche il cronoprogramma dei lavori: per la realizzazione dell’opera ci vorranno circa 6 mesi dall’apertura del cantiere.

