Rotatoria sulla 130, ennesimo incidente 

Ancora un incidente sulla Statale 130 all’altezza dell’ingresso di Decimomannu. Ieri mattina, intorno alle 10,20 un’auto che attraversava la strada in direzione San Sperate ha impattato con una che transitava in direzione Iglesias, coinvolgendone anche una terza. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e la circolazione non ha subito grossi rallentamenti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Decimomannu.

Gli incidenti in questo punto sono continui e nonostante la frequenza e le ripetute richieste da parte di cittadini e amministratori la comunità è ancora in attesa dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza.L'ultima vittima risale a tre settimane fa: la 72enne decimese Greca Melis era stata travolta e uccisa mentre attraversava la Statale con la sua bicicletta.

L'incrocio è tuttora sprovvisto di un attraversamento pedonale e condanna i tantissimi residenti fuori paese a rischiare la vita ogni giorno.

I dati di un recente rapporto Istat–Aci evidenziano che lo scorso anno il costo sociale di ogni incidente mortale in Sardegna è stato di 180 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA