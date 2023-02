«Rotatoria sempre sporca, via il nome di nostro padre» 

Era il 2015 quando a Fortunato Manca, ex pugile monserratino tra i più forti che la Sardegna abbia mai espresso sulla scena nazionale e internazionale, venne dedicata una piazzetta all’interno della rotatoria situata alla fine di via Porto Botte, verso via dell’Argine.

La targa con il suo nome fu scoperta in presenza delle figlie Carla e Liliana, naturalmente entusiaste. Ma poi è subentrata la delusione. «Da diversi anni versa in uno stato di abbandono che non avremmo mai voluto vedere – dice Carla –. Il prato non è curato, l'erba è secca e i paletti sistemati in occasione dell’intitolazione sono storti, alcuni proprio rotti. Ma la cosa che più ci fa male come figlie è vedere i rifiuti e le cartacce abbandonate dagli incivili».

Attorno alla rotatoria c’è un camminamento e dunque è facile accedervi anche da parte dei maleducati. «Si sa che c'è questo tipo di gente – osserva la figlia del pugile scomparso nel 2008 – è compito del Comune pulirla. Preferiamo venga rimossa la targa e l’intitolazione della piazza-rotatoria a nostro padre, che non merita che il suo ricordo e il suo nome sia in un luogo non curato e sporcato dai rifiuti». Prosegue il suo sfogo dicendo di non capire perché, nella piccola piazzola di fronte alla rotonda, sia ben curata, mentre il luogo dedicato a suo padre no. «Non devo essere io a chiedere alle istituzioni di intervenire, dovrebbero farlo spontaneamente, in primis per rispetto verso la memoria di mio padre. Ci siamo stufati di fare richieste ai politici».

Ricorda anche la battaglia che fece a suo tempo con sua sorella e con diversi cittadini per trovare un luogo in città da intitolare a Fortunato: «Anche in quel caso, avrebbero dovuto farlo di loro spontanea iniziativa, visto che mio padre ha portato in alto il nome di Monserrato – dice -. Avremmo preferito che avessero messo una statua, ovviamente a spese di noi familiari, non certo del Comune. Ma ci siamo accontentati, d’altronde mio padre bazzicava da sempre in quella zona». Non dimentica neanche le promesse in occasione dell’intitolazione: «Ci avevano garantito che ci sarebbe stato un bel prato verde, che ce ne si sarebbe presi cura – prosegue Carla -. Spesso vengo fermata dalla gente e mi viene ricordato come versa la rotatoria. Un’immagine che ci ha fatto male. Dunque speriamo che la puliscano e la mantengano decorosa, altrimenti il nome di nostro padre non deve più stare lì».

Sulla questione interviene anche il consigliere comunale Alessio Locci, del gruppo Monserrato in Movimento: «Non posso che essere rammaricato per lo stato di incuria della piazza dedicata al campione Fortunato Manca. Incuria che non riguarda solo questo spazio ma anche altre aree verdi, pertanto mi chiedo cosa aspetta a intervenire l’assessorato all’Ambiente. Io continuo ad essere vigile per il bene dei monserratini».