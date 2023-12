Rotatoria, riapre il cantiere 

Dalla Regione arrivano finanziamenti per un milione e mezzo necessari alla riqualificazione del parco di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa, per il rifacimento della pista di atletica e di ciclismo dell’ex Casmez, per i festeggiamenti del centenario di Porto Flavia e soprattutto per per il completamento della rotatoria nell’intersezione fra la Statale 130 e viale Villa di Chiesa.

I finanziamenti

«Abbiamo ritenuto di dover intervenire su settori strategici dello sviluppo cittadino. - commenta il consigliere regionale della Lega Michele Ennas - Iglesias in particolare ha beneficiato di interventi a sostegno delle opere importanti. Ne è ora l’esempio l’ingresso dalla Ss 130, un tratto di strada più volte teatro di gravi incidenti. L’opera avrebbe dovuto concludersi nel 2020 e ora con i 600 mila euro stanziati si potranno concludere i lavori».Così una delle grandi incompiute presenti in città potrà finalmente riavviare i cantieri e consegnare un’opera strategica per la viabilità cittadina. Cominciata nel 2019 con un appalto da 2 milioni di euro, i lavori proseguirono fino al giungere dell’eccezionale aumento dei costi delle materie per la realizzazione, una dinamica che costrinse la ditta appaltatrice a posare gli attrezzi da lavoro e rinunciare alla definizione dell’infrastruttura: «Il finanziamento permetterà di terminare un lavoro comunque parzialmente realizzato e collaudato, che è già provvisto di un progetto di completamento. - dichiara il sindaco Mauro Usai - Sarà un’infrastruttura che s’inserisce nella visione futura della città, perché accessi e viabilità sono parte integrante del nuovo piano urbanistico».

Ex Casmez

Altri 280 mila euro sono destinati al rifacimento della pavimentazione della pista attorno al campo Ex Casmez in località Monte Figus. Pronti anche 50 mila euro per i festeggiamenti nel 2024, del secolo di vita del sito di Porto Flavia, mentre i restanti 500 mila, saranno destinati alla riqualificazione del parco di San Salvatore: «Sarà il completamento del piano di rigenerazione urbana del quartiere. - continua Usai - Una parte di area verde che prevederà anche una pista ciclabile che dal Centro intermodale affiancherà il percorso della ferrovia. Un parco urbano, una lingua verde che collegherà la periferia al centro».

RIPRODUZIONE RISERVATA