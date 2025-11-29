Rotatoria pericolosa, la protesta in Aula 

Il rischio incidenti è all’ordine del giorno. Nella migliore delle ipotesi tutto si risolve con un colpo di clacson, ma c’è chi ha assistito anche a minacce fra automobilisti che - dopo aver sfiorato l’incidente - sono quasi venuti alle mani.

Teatro dei litigi la rotonda fra via Parigi, via Vienna e via della Resistenza, nella borgata Santa Lucia di Selargius, da tempo pericolosa nonostante asfalto e segnaletica nuovi. «È dall’inizio della consiliatura che segnalo a sindaco e Giunta la pericolosità in termini di viabilità della rotatoria», spiega il consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni nell’ordine del giorno presentato e pronto per essere discusso alla prossima riunione dell’assemblea civica. «Si tratta di strade percorse soprattutto negli orari di apertura e chiusura delle scuole da centinaia di genitori con a bordo i loro figli, e gli automobilisti che arrivano da via Parigi spesso non rispettano lo stop», dice, «anzi, sfrecciano a tutta velocità in direzione via della Resistenza. Mi auguro non si aspetti che succeda il peggio per intervenite».

Da qui le richieste contenute nel documento: «Occorre mettere in sicurezza l’incrocio attraverso una più chiara segnaletica verticale e orizzontale. E soprattutto», propone ancora Cioni, «l’installazione di strisce pedonali rialzate e ben visibili per indurre anche il guidatore più distratto a rallentare».

