Rotatoria, lavori in dirittura d’arrivo 

La rotatoria sulla circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis, al bivio per Sinnai è quasi pronta. Potrebbe essere aperta la prossima settimana dopo sei mesi di lavori: ieri è stato ultimato l’asfalto. Nei prossimi giorni saranno installati i guardrail e sarà realizzata la segnaletica. Pochi giorni di lavori ancora, insomma per un’opera costata duecentomila euro, progettata dall’architetto di Sinnai Giancarlo Aledda e finanziata dalla Città metropolitana di Cagliari. Un’opera importantissima: la nuova rotatoria sostituirà il vecchio, insidioso svincolo per Sinnai.

I lavori sono iniziati ad aprile: durante l’intervento si è reso necessario realizzare anche una struttura sotto terra a protezione di una importante condotta idrica del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Superato l’ostacolo, si è andato avanti: l’opera verrà ultimata quasi nei tempi previsti. La riapertura dello svincolo consentirà di evitare agli automobilisti, diretti nell'hinterland e a Cagliari, i semafori e il traffico lungo la Provinciale e via San Salvatore. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA