Una rotatoria attorno alla statua di Druso Minore, nel cuore di piazza Umberto, per consentire nuovamente il transito del bus urbano e garantire il collegamento tra il centro cittadino e le periferie, in particolare il quartiere di via Matteotti. È la soluzione adottata dall’amministrazione comunale di Sant’Antioco per superare i disagi provocati dai lavori di trasformazione della piazza prima e dall’impossibilità, per il mezzo pubblico, di effettuare la consueta manovra. La decisione è arrivata a seguito di una petizione popolare promossa dagli utenti del servizio, che chiedevano il ripristino del passaggio in piazza Umberto. «La riorganizzazione della segnaletica e del traffico di piazza Umberto è necessaria per garantire il servizio della circolare urbana», dice il sindaco Ignazio Locci. «Abbiamo ritenuto di mettere in campo, per adesso, la rotatoria, per migliorare la circolazione del bus urbano. La soluzione è provvisoria, in attesa di una revisione del percorso concordato con l’assessorato regionale ai Trasporti e con l’azienda che gestisce il servizio». Sono nove le corse giornaliere che transitano davanti alla statua di Druso Minore, dalle 7.34 fino alle 20.04. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana. «Un secondo e un terzo lotto che realizzeremo non appena avremo conferma delle risorse da parte della Regione per ridisegnare il volto del centro, fino a piazza De Gasperi».

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