Rotatoria, il guardrail è in arrivo 

Finalmente in arrivo dalla Penisola il guardrail per la messa in sicurezza della nuova rotatoria che la Città metropolitana ha realizzato sulla circonvallazione Settimo-Maracalagonis, all’altezza dello svincolo per Sinnai. La rotonda è ultimata da giorni, ma l’assenza della barriera protettiva ne ha reso impossibile l’apertura tanto attesa dagli automobilisti, costretti, dal mese di aprile, ad attraversare l’abitato di Settimo con pesantissimi disagi per tutti e con allungamento dei tempi di percorrenza.

L’impresa ha già comunicato al progettista, l’architetto Giancarlo Aledda, la disponibilità dei guardrail, entro la prossima settimana. I lavori di installazione dovrebbero essere immediati. Sono stati spesi 200mila euro.

Dopo l’apertura della rotatoria, nello stesso sito, inizieranno i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione con una spesa di altri 100mila euro della Città metropolitana. Durante questo intervento il traffico sullo svincolo potrà svolgersi regolarmente. (r. s.)

