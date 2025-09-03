VaiOnline
Bari Sardo.
04 settembre 2025 alle 00:12

Rotatoria di accesso area Pip, al via la gara per i lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È iniziata la procedura di affidamento dei lavori del finanziamento per l’area Pip di Bari Sardo. Sul piatto ci sono 400mila, risorse utili a realizzare la rotatoria di accesso alla zona artigianale. Ne beneficerà la viabilità, sempre più intensa, con conseguente potenziamento della sicurezza. L’opera pubblica di prossima realizzazione rappresenta la chiave di volta per il buon funzionamento di tutta l’area artigianale. «È una prima opera funzionale all’infrastrutturazione di tutta l’area Pip a cui ne seguiranno altre indispensabili per lo sviluppo del compendio», ha detto il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 