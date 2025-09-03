Rotatoria di accesso area Pip, al via la gara per i lavori 

È iniziata la procedura di affidamento dei lavori del finanziamento per l’area Pip di Bari Sardo. Sul piatto ci sono 400mila, risorse utili a realizzare la rotatoria di accesso alla zona artigianale. Ne beneficerà la viabilità, sempre più intensa, con conseguente potenziamento della sicurezza. L’opera pubblica di prossima realizzazione rappresenta la chiave di volta per il buon funzionamento di tutta l’area artigianale. «È una prima opera funzionale all’infrastrutturazione di tutta l’area Pip a cui ne seguiranno altre indispensabili per lo sviluppo del compendio», ha detto il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli. (ro. se.)

