Rotatoria delle polemiche, nuova mozione 

La scorsa settimana la Giunta ha approvato la delibera che respinge l’istanza dei promotori della petizione contro il restyling tra via del Redentore e via Giulio Cesare ribadendo che la riqualificazione con tanto di rotatoria si farà. A luglio, d’altronde, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo.

E ieri il gruppo Monserrato in Movimento ha protocollato una mozione nella quale esprime disappunto e chiede la revoca dell’intervento. «Nella relazione dell’agronomo Raimondo Congiu del 23 maggio scorso – scrivono Alessio Locci e Nicola Mameli - si dice che le piante che verranno spostate attecchiranno solo in base alla tecnica adottata, la specie e lo stato degli alberi stessi. Ciò conferma i dubbi dei cittadini sulla sopravvivenza dei ficus». I due sostengono che «non è vero che quotidianamente nell’incrocio si formano lunghe code provenienti dalla 554 direzione Cagliari-Pirri. Secondo il Piano generale del traffico urbano, i veicoli si incanalano in prevalenza in via Caracalla. L’incrocio Redentore-Giulio Cesare non può essere considerato una porta d’accesso a Monserrato». E aggiungono: «La mozione vuole rappresentare il malcontento di cittadini e commercianti, che abbiamo più volte incontrato. Ok mettere in sicurezza l'attuale conformazione di marciapiedi e aree limitrofe, ma nel rispetto degli aspetti storici che gli alberi hanno sempre rappresentato. La Giunta deve confrontarsi coi cittadini e cercare soluzioni il più possibile condivise. Il sindaco non accetta il confronto politico e pubblico e si trincera in una delibera di Giunta alquanto ridicola».

