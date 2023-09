Rotatoria, cinque dossi e la “zona 30” 

Importanti novità per gli automobilisti che transitano nel centro abitato di Serrenti. Grazie a un finanziamento regionale di 75 mila euro, il Comune è al lavoro per implementare la sicurezza stradale attraverso la messa in opera di un progetto di segnaletica orizzontale e verticale in diverse zone del paese. Il primo cambiamento significativo sarà in via Nenni, dove sono al lavoro gli operai per realizzare la prima rotonda cittadina. «Siamo sempre pronti ad intervenire per migliorare l’aspetto funzionale del paese e, non meno importante, per garantire la pubblica sicurezza e la salvaguardia di tutti», spiega l’assessora ai lavori pubblici, Maura Boi: «La rotatoria che sta sorgendo in via Nenni migliorerà la funzionalità e la sicurezza dell’incrocio, e la sua presenza imporrà ai veicoli una notevole decelerazione rispetto alla velocità di marcia».

Strisce rialzate

Le novità riguardano anche via Nazionale, viale Rinascita, via Gramsci e via Santa Vitalia, dove sono stati posizionati cinque dossi rialzati con sistema di rallentamento per l’attraversamento pedonale e un limite di velocità pari a 30 chilometri orari. «Una fase di work in progress – continua Boi – che tiene fede all’impegno assunto dall’amministrazione. In particolare, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle aree più sensibili dal punto di vista della viabilità e della sicurezza stradale: quelle dove si trovano le scuole e gli ingressi del paese. Un intervento mirato volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza di automobili e pedoni».

Prevenire ed educare

«Come gruppo consiliare riteniamo che l’attenzione per la sicurezza dei cittadini vada sempre messa al primo posto», commenta la consigliera di minoranza Antonella Pasci: «Crediamo che queste azioni messe in campo dall’amministrazione siano in parte necessarie per la sicurezza. I dissuasori consentono di limitare le situazioni di pericolo, ma al tempo stesso siamo consapevoli che possano non essere particolarmente accettati da tutte quelle persone che i limiti li rispettano. È importante anche lavorare sulla prevenzione e sull’educazione stradale, a partire dai più piccoli».

«Azione molto gradita»

Ad accogliere positivamente la presenza dei dossi artificiali in prossimità delle scuole è la dirigente scolastica Cinzia Fenu. «Ogni intervento effettuato per mettere in sicurezza gli edifici scolastici, le pertinenze e tutte le strade attigue è segno di attenzione per gli alunni e tutta la comunità scolastica. Senz'altro un'azione molto gradita a tutti».

