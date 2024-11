Rotatoria a rischio, nuovo incidente 

L’ennesimo incidente nella rotatoria tra via della Pace e via Don Minzoni ha riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale in una zona che i residenti ormai chiamano «un’autostrada urbana». Lo scontro verso le 8 tra un’auto e un motociclo, causato da una mancata precedenza: la ragazza in sella alla due ruote è finita in pronto soccorso- Non è in gravi condizioni. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

Intanto i cittadini lamentano da anni una situazione sempre più insostenibile. Automobili e moto sfrecciano ben oltre il limite dei 30 chilometri orari, ignorando cartelli e segnaletica, fino a trasformare la rotatoria in un’area ad alto rischio. Tra sorpassi azzardati, auto che si infilano contromano e pedoni costretti a pregare prima di attraversare, via della Pace sembra essersi trasformata in un campo minato. Anche i nuovi marciapiedi, progettati per migliorare la sicurezza, portano le tracce della velocità folle: segni di pneumatici li sfiorano continuamente, come un muto promemoria del pericolo. «Chiediamo maggiore presenza della polizia municipale e sanzioni severe per chi infrange il codice della strada», è il grido unanime che arriva dai residenti e dai commercianti.

