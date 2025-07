Rotary, omaggio al Milite ignoto 

È l'unica che è salita fino al Sacello, rendendo omaggio all'Altare della Patria al Milite Ignoto. Ieri mattina nel cuore di Roma c'era anche un pò di Oristano. I governatori dei 14 distretti italiani del Rotary International hanno inaugurato l'anno sociale 2025-26. A deporre la corona di alloro è stata Adriana Muscas, medico di Oristano, nuovo governatore del distretto 2080 che comprende Roma, il Lazio e la Sardegna. «Il senso più profondo del nostro impegno - ha sottolineato Muscas - è trasformare l'io in noi. È questa la nostra sfida più grande ma anche la nostra forza più autentica». Quest'anno, eccezionalmente, ha partecipato alla cerimonia anche il presidente internazionale del Rotary, Francesco Arezzo, che per la terza volta è un italiano. Di pomeriggio Adriana Muscas è stata accolta alla Camera per la presentazione di un progetto sulle terapie digitali. ( s. p. )

