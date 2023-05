Rotary, Muscas guida il Distretto  

Per la prima volta dal 1967, anno in cui venne fondato, un esponente del Rotary cittadino occupa la poltrona di governatore, ovvero la guida del Distretto 2080, che comprende i club Rotary dell’area metropolitana di Roma, del Lazio e della Sardegna.

Nell’ultimo incontro, svolto a Roma, l’assemblea dei soci ha ratificato la nomina di Adriana Muscas a governatore del Distretto 2080 per il 2025-2026. Medico di base con ambulatorio a Cabras, Muscas «è nota ad Oristano anche perché è una runner che ha partecipato alle più importanti maratone del mondo, assumendo anche importanti cariche nel Marathon club», si legge in un nota del Rotary. A Oristano il sodalizio ha visto come primo presidente Pietrino Riccio, e uno dei soci fondatori fu il padre di Adriana Muscas, Mario. ( m. g. )

