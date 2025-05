Rotary, gemellaggio con il club del Libano 

Il Rotary Club Cagliari ha sottoscritto un “Memorandum of Understanding” con il Rotary Club of Beirut Cosmopolitan, presidente Haytham Kurdi.

Il gemellaggio tra i due club, frutto dell’iniziativa portata avanti dalla Commissione internazionale del club cagliaritano, si pone l’obiettivo di una reciproca collaborazione per lo sviluppo di progetti comuni in una prospettiva di pace per la regione del Libano e di tutto il Medioriente.

Nelle prossime settimane una delegazione del Rotary Club Cagliari, con a capo il referente per le iniziative tra le due organizzazione, l’avvocato Massimiliano Masia, si recherà a Beirut per discutere con la controparte libanese le iniziative comuni da adottare.«I club hanno inteso dare attuazione alla procedura di gemellaggio condividendo finalità ed intenti che di seguito saranno evidenziati», è scritto nell’accordo. «Tale iniziativa di gemellaggio si inserisce nell’ottica dell’impegno rotariano tra gli strumenti che il Rotary Internazionale offre per sviluppare una condivisione di obbiettivi comuni tra i club, di conoscenza e reciproca collaborazione». L’obiettivo è: sviluppare «progetti comuni in una prospettiva di pace per il Libano».

