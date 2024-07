Rotary e Caritas insieme per aiutare i più bisognosi 

La beneficienza non va mai in vacanza. Dall’alleanza tra Caritas diocesana e Rotary club Ogliastra è nata una raccolta alimentare che ha prodotto numeri che gli stessi promotori hanno definito eccellenti. «Non dobbiamo mai dimenticare chi si trova in difficoltà e quando possiamo dare un aiuto», è stato il commento degli organizzatori. Derrate alimentari di prima necessità raccolte, sabato, in diversi punti vendita di Tortolì dove i benefattori hanno aperto il loro cuore per le famiglie più bisognose del territorio. Alla presidente del Rotary, Patrizia Muceli, tramite la neo direttrice della Caritas, Cristiana Boi, sono arrivate anche le congratulazioni del vescovo Antonello Mura. (ro. se.)

