Rotary club, passaggio della campana 

Cambio di guida al Rotary Bosa con il passaggio della campana fra il nuovo presidente e l’uscente. In sostituzione di Angela Deriu è stato nominato Gianfranco Attene, 56 anni, imprenditore edile di Cuglieri ed ex assessore provinciale. All’evento erano presenti il segretario distrettuale Francesco Sussarellu, il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Pinna e l’assessore Marco Naitana. «È stata una serata di amicizia - sottolinea Attene- Il motto del mandato è creiamo un impatto duraturo». Il direttivo è composto dalla vicepresidente Daniela Brundu, segretario Roberto Deiana, segretario operativo Giovanni Piras, tesoriera Vanda Ruggiu, prefetto Mario Senes, consiglieri Amalia Santona e Guglielmo Macchiavello. Il presidente incoming è Paolo Cadoni. «Continuiamo su etica e legalità, salute e prevenzione, cultura e tecnologia. Intendiamo rafforzare progetti con scuole, associazioni e istituzioni tra Planargia e Montiferru occidentale». ( s. c. )

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