Rotaie e capolinea si spostano dopo la scoperta dell’acquedotto  

L’acquedotto di epoca romana sarà valorizzato per diventare un sito archeologico aperto ai turisti e alle migliaia di passeggeri che ogni giorno useranno la metropolitana leggera e la stazione dei treni di piazza Matteotti. Come sarà sviluppato questo progetto si scoprirà nelle prossime settimane, quando Regione, Comune, Arst e Sovrintendenza discuteranno le nuove mosse dopo il ritrovamento dei resti della struttura di carattere «monumentale» (come viene definita dagli esperti), venuta alla luce durante gli scavi per la Linea 3 della metro. Serviranno innanzitutto le risorse per pianificare e realizzare l’intervento, non previsto nel capitolato d’appalto.

La sorpresa

Sotto circa un metro di terra potrebbe essere stato trovato il tratto finale dell’acquedotto dell’antica Carales e probabilmente i resti di una fontana. L’acqua arrivava dalle fonti del Sulcis per attraversare Decimomannu, Elmas, Assemini e infine arrivare in città. E proprio in quella zona, tra via Sassari e piazza Matteotti, la «relazione archeologica preliminare» del progetto per la metro evidenzia la possibilità di ritrovare una “fullonica”, quella che oggi chiameremmo lavanderia, ma che ai tempi dei romani era qualcosa di più complesso: solitamente si trovava vicino agli assi viari principali delle città e oltre ai settori dedicati al lavaggio dei tessuti e degli abiti c’erano spazi per l’esposizione e la vendita.

Cambio di programma

L’unica certezza per ora è che il capolinea della metropolitana leggera non potrà essere più realizzato nel punto in cui era previsto. La soluzione potrebbe essere abbastanza semplice e indolore: l’idea è quella di arretrare di qualche decina di metri rotaie e banchina. La fermata sarebbe così sulla sinistra della stazione dei treni, vicino all’ingresso del parcheggio Metropark del gruppo Ferrovie dello Stato. Insomma: nessun cambio di percorso, che semmai sarà accorciato. «I tempi di esecuzione dell’appalto certamente slitteranno», spiega Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst, «speriamo si trovi una soluzione in grado di salvaguardare i ritrovamenti archeologici e allo stesso tempo procedere con le opere».