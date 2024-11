Rossoneri senza Morata, c’è Abraham 

Milano. Senza Alvaro Morata, contro il Cagliari domani alla Unipol Domus a partire dalle 18, l’allenatore Paulo Fonseca si affiderà a Tammy Abraham – di rientro dall'infortunio – per guidare l’assalto del Milan alla porta rossoblù.

L’infortunio

L'attaccante spagnolo, infatti, ha rimediato un forte trauma cranico in uno scontro di gioco con Pavlovic nell'allenamento di ieri mattina a Milanello. Considerata la tipologia dello scontro e vista anche la smorfia dell’attaccante spagnolo si è pensato al peggio in un primo momento. L’allarme sembra comunque essere rientrato sul nascere. La risonanza alla quale si è subito sottoposto Morata, infatti, ha dato esito negativo. In ogni caso, l’ex Atletico e Real è rimasto in ospedale per essere monitorato.

Il sostituto

Contro il Cagliari, quindi, giocherà Abraham nel cuore dell’attacco, davanti probabilmente a Leao che dovrebbe essere confermato titolare (dopo la straordinaria prestazione di martedì in Champions League al Bernabeu) insieme a Pulisic e forse Chuckwueze. In difesa, la coppia di titolari al centro saranno due tra Tomori, Pavlovic e Thiaw.

