Rossoneri, che flop! La Juve asfalta un morbido Milan 

Juventus 2

Milan 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram (38’ st Fagioli), Yildiz (1’ st Weah), Koopmeiners (30’ st Douglas Luiz), Mbangula (45’ st Adzic), Nico Gonzalez (38’ st Vlahovic). In panchina Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Savona, Rouhi. All. Thiago Motta.

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Emerson (29’ st Camarda), Tomori, Gabbia, Hernandez, Bennacer (18’ st Jimenez), Fofana, Musah, Reijnders (34’ st Terracciano), Leao, Abraham (34’ st Jovic). In panchina Sportiello, Torriani, Calabria, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Omoregbe. All. Sergio Conceiçao.

Arbitro : Massa.

Reti : nel st 15' Mbangula, 19' Weah.

Torino. La Juventus torna a vincere davanti ai suoi tifosi dopo un'attesa di 70 giorni: la squadra di Thiago Motta batte una diretta rivale per un posto in Champions e vendica la sconfitta in Supercoppa. L'uno-due firmato da Mbangula e Weah nella ripresa mette al tappeto i rossoneri, che dopo un primo tempo incoraggiante crollano nel secondo. I ritmi sono subito alti, nei primi 20 minuti le due squadre hanno un paio di occasioni a testa ma non riescono a impegnare i due portieri. Leao e Reijnders colpiscono a botta sicura dal cuore dell'area di rigore ma trovano le opposizioni di Kalulu e Locatelli

La ripresa

I bianconeri tornano in campo rabbiosi, McKennie e Koopmeiners centrano il portiere del Milan, ma il vantaggio arriva al 60': Nico Gonzalez serve Mbangula che calcia di prima intenzione, una deviazione di Emerson mette fuori causa Maignan e Thiago Motta esplode in un'esultanza rabbiosa. L'estremo difensore chiama i compagni in una sorta di time-out a centrocampo per provare a svegliare la squadra, ma la Juve trova il raddoppio immediato con Weah che in contropiede salta Tomori e deposita in rete. Il tecnico portoghese Conceiçao sceglie di inserire Camarda per Emerson, ma i rossoneri non riescono mai a presentarsi dalle parti di Di Gregorio. Lo Stadium esplode al triplice fischio, anche perché l'ultima vittoria interna risaliva al derby col Toro del 9 novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA