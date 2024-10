Rossoblù subito in campo, venerdì c’è l’Udinese 

Dopo la sosta, il calendario va di fretta. La trasferta di venerdì a Udine non consente di riposare nemmeno mezza giornata ai giocatori del Cagliari che si ritroveranno questa mattina al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione.

L’infermeria

Il match di ieri non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. Sotto osservazione, inevitabilmente, i tre infortunati assenti ieri. In particolare Obert, che ha dovuto lasciare in anticipo il ritiro della nazionale slovacca per un fastidio agli adduttori della coscia destra. Le terapie alle quali si è sottoposto non gli hanno permesso di recuperare in tempo per il match con il Torino. Da quando è tornato, ha sempre svolto un lavoro personalizzato e spera di poter forzare oggi e puntare così alla prossima gara con l’Udinese, anche se i tempi così ravvicinati non lo agevolano affatto. Sperano di aggregarsi al gruppo in settimana anche il capitano Pavoletti e Jankto.

Il tour de force

Con la sfida di venerdì al Bluenergy Stadium (fischio d’inizio alle 18.30) inizia un tour de force con tre partite in undici giorni: dopo l’Udinese, seguiranno il Bologna in casa e la Lazio ancora in trasferta. (f.g.)

