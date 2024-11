Rossoblù subito in campo: sabato arriva il Milan 

Dalla Lazio al Milan, da una big all’altra senza nemmeno tirare il fiato. Il Cagliari scenderà di nuovo in campo sabato alle 18 contro i rossoneri (impegnati stasera a Madrid contro il Real in Champions League). Per questo, l’intera comitiva rossoblù è rientrata nell’Isola nel cuore della notte attraverso un volo charter partito dalla Capitale due ore circa dopo il triplice fischio e già questa mattina si ritroverà al “Crai Sport Center” per la ripresa della preparazione.

La ripresa

Nessuno strascico fisico, ce ne saranno, eccome, invece, dal punto di vista disciplinare. In odore di squalifica Mina e Adopo, espulsi entrambi per doppia ammonizione ieri. Cartellini gialli indolori, invece, per Augello, Zappa, Luvumbo e Luperto. Previsto giusto un defaticante oggi ad Asseminello per chi è sceso in campo, proveranno subito ad alzare il ritmo gli altri, considerato anche che la prossima partita è tra quattro giorni. Per l’occasione, c’è stato l’assalto ai botteghini: si va verso il tutto esaurito.

