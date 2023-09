Rossoblù sparsi per il mondo 

Mezzo Cagliari è volato via per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali, tra Europa, Sudamerica e Africa. Sono ben dieci, infatti, i giocatori rossoblù che mercoledì non si presenteranno alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello. Con un punto interrogativo enorme, quello relativo a Nandez: El Leon, infatti, è atteso dall'Uruguay per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Cile ed Ecuador, ma è uscito dal campo sabato a Bologna per un fastidio al gluteo che potrebbe far saltare quindi il suo ritorno nella Celeste.

Gli altri

In partenza ci sono anche Oristanio e Prati con l'Under 21 azzurra, Obert con l'Under 21 della Slovacchia, Shomurodov con l'Uzbekistan, Luvumbo con l'Angola, Makoumbou con la Repubblica Democratica del Congo, il portiere Radunovic con la Serbia e, infine, gli ultimi arrivati, Wieteska con la Polonia e Hatzidiakos con la Grecia. Quest’ultimo deve ancora esordire con la maglia del Cagliari. (al.m.)

