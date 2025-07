Rossoblù in diretta 

Prosegue la preparazione del Cagliari a Ponte di Legno in vista della stagione di Serie AS che comincerà ad agosto. Alle 19.30, su Videolina, torna appuntamento quotidiano con “Il Cagliari in diretta estate”: con Alberto Masu in campo insieme alla squadra, tenta minuti in diretta per fare il punto sulla preparazione pre-campionato dei rossoblù, il resoconto sugli allenamenti, gli ultimi movimenti di mercato e la voce di giocatori e staff tecnico per capire come procede nella località della Val Camonica l’avvicinamento dei rossoblù ai primi impegni agonistici. La trasmissione va in onda anche su Radiolina, con la conduzione in studio di Lele Casini e gli interventi dei giornalisti sportivi de L’Unione Sarda e Videolina.