Il punto.
17 novembre 2025 alle 00:24

Rossoblù in campo Sabato il Genoa 

Questo pomeriggio il Cagliari riprende gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, dopo aver avuto il weekend libero. Da monitorare le condizioni dei cinque che, da martedì scorso, avevano svolto due sedute personalizzate e due dedicate a lavori atletici individuali: Ciocci, Deiola, Liteta, Pintus e Rog, che puntano a tornare in gruppo in modo da essere convocati per la partita di sabato (ore 15) col Genoa. Dei nazionali, i primi a rientrare dovrebbero essere Caprile e Palestra. Il portiere ha concluso ieri con due tribune la prima esperienza con la Nazionale maggiore, il laterale è squalificato e non parte per il Montenegro con l’Under 21.

I nazionali

Stasera dentro o fuori per Obert. Alle 20.45 a Lipsia Germania-Slovacchia vale un posto ai Mondiali: chi vince è qualificato, il pareggio premierebbe i tedeschi per la miglior differenza reti. Domani giocano Idrissi (Montenegro-Italia Under-21), Kılıçsoy (Lituania-Turchia, sempre qualificazioni agli Europei Under-21) e Luvumbo (Angola-Zambia, amichevole). L’ultimo in ordine di tempo sarà Mina, Colombia-Australia alle 2 della notte italiana fra domani e mercoledì. Ieri, nell’altro test con la Nuova Zelanda, il difensore ha servito l’assist per il gol vittoria (2-1) di Carbonero all’87’ con un lancio dalla difesa.

