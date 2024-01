Rossoblù di casa al “Via del Mare” 

È in corso una striscia positiva per il Cagliari a Lecce: al “Via del Mare” 2 pareggi (3-3 il 17 aprile 2011, 2-2 il 25 novembre 2019 con Lapadula in gol per i giallorossi) e in mezzo la vittoria per 0-2 il 2 ottobre 2011, con l'ultimo ko datato 28 settembre 2008 (2-0).

I successi

Il Cagliari ha vinto 4 volte a Lecce nella sua storia. L'ultima, quella del 2011, aveva il futuro tecnico rossoblù Di Francesco sulla panchina dei giallorossi: il successo arriva nel primo tempo, con un autogol di Brivio al 10' su cross di Cossu e un tocco in area di Biondini su traversone sempre da sinistra al 42'. Era la sesta giornata (con la prima non disputata per sciopero) e la squadra di Ficcadenti volava: terza a -1 dal duo di testa formato da Juventus e Udinese. L'altra in Serie A è 0-1 l'1 maggio 1994 all'ultima giornata, gol di Oliveira decisivo per la salvezza, poi in Serie B 1-2 il 27 novembre 1983 con ribaltone nel finale e 0-2 lontanissimo il 26 maggio 1932.

Il bilancio

A Lecce per il Cagliari, oltre alle 4 vittorie, altrettanti pareggi e 10 sconfitte. In Serie A 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Claudio Ranieri ha perso entrambe le partite nella stagione 1990-1991: 4-0 il 5 settembre in Coppa Italia, 2-0 il 9 dicembre in campionato.

