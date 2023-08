Rossoblù concreti, Como battuto 

CAGLIARI 2

COMO 1

Cagliari (4-4-2-) : Scuffet, Zap- pa (1’ st Di Pardo), Goldaniga (1’st Dossena, 31’ st Caprados- si), Obert (1’ st Altare), Augello (1’ st Travaglini), Kourfalidis (17’ st Shomurodov), Makoumbou (1’ st Deiola), Sulemana (1’ st Viola), Lella (1’ st Azzi), Oristanio (1’ st Nandez), Pavoletti (1’ st Luvumbo). Allenatore Ranieri.

Como (4-4-2) : Semper (1’ st Vigorito), Vignali (1’ st Cassan- dro), Odenthal (1’ st Scaglia), Ronco (1’ st Barba), Ioannou (1’ st Sala), Iovine (1’ st Blanco), Bellemo (1’ st Kerrigan), Nielsen (1’ st Arrigoni), Chaja (1’ st Kone), Cutrone (1’ st Gabrielloni), Cerri (1’ st Baselli). Allenatore Longo.

Arbitro : Ghersini di Genova.

Reti : nel pt al 32’ Lella; nel st al 20’ Blanco, al 46’ Viola (rig.).

Châtillon. Buona anche la quarta, l’ultima in Val d’Aosta. Poco importa se il 2-1 arriva all’ultimo respiro, al 91’, grazie a un rigore trasformato da Viola dopo il botta e risposta tra Lella e Blanco. A nove giorni dall’esordio in Coppa Italia con il Palermo, il Cagliari si tiene strette le sue certezze, al netto degli indisponibili, del vento (davvero fastidioso), di quelle due-tre caselle da chiudere ancora attraverso il mercato e dei postumi dei carichi di lavoro che vanno pian piano a scemare. Il successo sul Como allo stadio “Brunod” di Châtillon davanti al presidente Giulini e circa 700 tifosi è un ulteriore step considerato anche il valore dell’avversario, costruito per un campionato di vertice in B e già sul pezzo sia sul piano atletico, sia agonistico. Buono l’approccio in generale dei rossoblù, che badano al sodo cercando di mettere in pratica quanto provato e riprovato in una settimana e mezzo di ritiro. E in fondo è questo ciò che conta, al di là del ritmo blando (che tende comunque a salire) e della vittoria di per sé (una botta di autostima e un toccasana, quindi, per il lavoro quotidiano). Anche se il vero test sarà quello di sabato in Francia con il Brest.

Primo tempo

Stavolta mescola le carte, Ranieri, e si affida al modulo 4-4-2 come riferimento in campo. Con Scuffet in porta, Zappa, Goldaniga, Obert e Augello in difesa; la coppia Makoumbou-Sulemana nel cuore del campo; Kourfalidis e Lella sulle fasce; Oristanio in attacco al fianco di Pavoletti. Stesso schieramento per la formazione lariana, a sua volta al via con Semper, Vignali, Odenthal, Ronco, Ioannou, Iovine, Bellemo, Nielsen, Chaja, Cutrone e l’ex Cerri. Rossoblù subito in palla, la coppia davanti è in continua ebollizione tra le sportellate di Pavoletti e le finezze di Oristanio. Il capitano è ispirato e ci prova due volte, prima in semi rovesciata (decisivo il portiere) poi di testa (palla di poco alta). Oristanio sempre in agguato, non sfrutta, però, un erroraccio della difesa lombarda. Coglie l’attimo, invece, Lella che al 32’ riceve da Zappa e insacca di destro . Brividi prima dell’intervallo: provvidenziale Scuffet su Iovine lanciato a rete.

Ripresa

Ranieri ne cambia nove su undici lasciando in campo solo Kourfalidis oltre al portiere e schierando la squadra col 4-2-3-1: la linea difensiva con Di Pardo, Altare, Goldaniga e Travaglini, con Viola e Deiola nel cuore del campo, Kourfalidis sulla trequarti e il tridente Nandez-Luvumbo-Azzi sulla linea più avanzata. Il ritorno poi al 4-4-2 dal 17’ con l’inserimento di Shomurodov, all’esordio e col numero 34 sulle spalle (due situazioni interessanti per lui sotto porta). Li cambia subito tutti Longo. E tra i nuovi undici ci sono anche altri due ex Baselli e Vigorito (è stato lasciato a riposo, invece, Faragò). Subito il doppio tentativo di Deiola, interessante un inserimento poi di Travaglini. Particolarmente ispirato Azzi. Al 20’ il patatrac: un’indecisione di Altare, tradito dal vento, favorisce Blanco che batte Scuffet. Proprio allo scadere, arriva, però, il gol della vittoria rossoblù con Viola che trasforma al 91’ il rigore procurato da Luvumbo.

