«Rossoblù con struttura e idee chiare» 

Como. «Siamo ancora all'inizio, anche se un quarto di stagione è già passato. La squadra ha avuto abbastanza continuità, è in crescita e prende meno gol. I giovani si mettono in evidenza. La partita che mi è piaciuta di meno è quella contro il Bologna perché abbiamo perso ma anche con il Genoa e la Cremonese abbiamo perso punti preziosi». È sempre tempo di analisi per il tecnico del Como Cesc Fabregas che affronta il Cagliari: «Una squadra dalla struttura e dalle idee molto chiare che può fare male con giocatori veloci o che dalla panchina possono fare la differenza». Nessun traguardo è un tabù per il sorprendente Como di Fabregas, neanche l'aggancio all'Europa: «Tutto può succedere. Dobbiamo restare con i piedi per terra, avere umiltà assoluta e continuare a lavorare».

