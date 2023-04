«Rossoblù candidati alle prime posizioni» 

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone capolista della Serie B, analizza il Cagliari di Ranieri che sfiderà questo pomeriggio alla Domus. «Una squadra molto forte, una delle candidate a stare nelle primissime posizioni», il suo parere: «Non è partita bene, ha avuto difficoltà e col cambio di tecnico ha trovato una continuità importante. I rossoblù stanno mostrando grandi doti». Ma la battistrada non ha timori reverenziali: «Abbiamo qualità da sviluppare sia sulle corsie esterne sia in altri modi. Ma loro hanno grande impeto ed entusiasmo, soprattutto in casa».

Tanta l’ammirazione per Ranieri: «La sua carriera parla da sola. Sono contento di incontrarlo, gli farò i complimenti come ho fatto ogni qualvolta ci siamo incontrati ma non sui campi, perché questa tra noi sarà la prima sfida in assoluto. A me piace tantissimo il modo che ha di approcciarsi alla professione. Ed è sempre stato bravo a trasferire questa impronta alle sue squadre. Come il Cagliari».

Come dimostra, a suo dire, il cambio di passo dei rossoblù dal suo arrivo: «Ha saputo ridare entusiasmo alla piazza in un momento difficile. È una persona con grandi valori, che stimo tanto e che mi farà piacere affrontare». Non ci sarà Mulattieri ma le alternative sono pronte: «Abbiamo sia Borrelli che Moro, saranno loro i terminali offensivi».

