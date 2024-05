Rossoblù al tiro 26 volte  

«Usciamo dopo aver preso un tiro e mezzo in porta in 180 minuti»: a volte si sa, gli allenatori esagerano, ma questa volta è proprio come dice il tecnico Alfonso Greco.

Il Benevento ha fatto due tiri in porta (e un gol) nella prima partita e nessuno nella seconda. La Torres ha fatto tra andata e ritorno 11 tiri in porta e nessuna rete. La somma totale dei tiri nelle due partite (tra conclusioni andate fuori e conclusioni parate o finite sui legni) dice che il Benevento è andato al tiro 5 volte in 180 minuti e la Torres si è procurata ben 26 conclusioni nelle due partite.

Persino nel computo dei gol annullati vince la squadra sassarese: due a uno. E poi c'è quel rigore non fischiato a Dametto al 95': il giocatore viene tirato giù in area, l'arbitro indica con la mano il dischetto e fulmineamente la tira indietro. Il capitano Gigi Scotto ha rivelato: «Ho chiesto all'arbitro di vedere la Var ma non ha voluto farlo». Eppure l'utilizzo del video in campo è nato anche per determinare i calci di rigore.

Magari tra due settimane tutto sarà già dimenticato. Di sicuro, nessuno potrà affermare che è andata in semifinale la squadra che meritava di più. g.m.)

