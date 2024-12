Rossoblù al gran completo per la partitissima di sabato 

Ad Asseminello prosegue la tappa di avvicinamento alla partitissima con l’Atalanta, in programma sabato alle 15 alla Unipol Domus. Cagliari al gran completo per l’occasione. Anche Lapadula, ormai, si allena regolarmente con i compagni da due giorni dopo aver smaltito il fastidio al fianco sinistro che l’aveva costretto a saltare la trasferta di Firenze. Per oggi è prevista una nuova seduta mattutina, domani l’allenamento di rifinitura attraverso il quale il tecnico rossoblù scioglierà le riserve sulla formazione titolare anti-Dea. Come al solito, i dubbi maggiori si concentrano nel cuore del campo e sulla trequarti.

La visita

Al “Crai Sport Center”, sempre ieri, c’è stata la visita del Centro di Coordinamento Cagliari Club. La delegazione dei tifosi ha assistito all’allenamento incitando la squadra. L’incontro si è concluso con una foto di gruppo con alcuni giocatori e un brindisi natalizio al quale hanno partecipato il direttore generale rossoblù Stefano Melis, il consigliere d’amministrazione Nicola Riva e la Slo Giorgia Argiolas.

