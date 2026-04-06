Rossoblù a fari spenti, ricominciano da tre 

Il castello costruito con tanto sacrificio, orgoglio e merito nei primi sei mesi di campionato inizia a tremare. Il Cagliari visto nel secondo tempo della gara col Sassuolo era irriconoscibile, così come lo è stato a Pisa per tutti i novanta minuti e prima ancora contro il Lecce. A dir il vero, tra febbraio e marzo non ha mai dato una sensazione di stabilità e coerenza, si è quasi “accontentato” di restare in partita sino alla fine con Roma, Como e Napoli, raccogliendo zero. Un tracollo improvviso e devastante. Nelle ultime otto giornate, la squadra di Pisacane ha conquistato giusto i pareggi con Lazio e Parma, dilapidando un vantaggio di undici punti. A sette giornate dalle fine, ne ha soltanto tre sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese (anch’essa ko col Bologna e prossimo avversario sabato alla Domus in uno scontro diretto all’ultimo sangue) e il Lecce (battuto a sua volta dall’Atalanta) mentre la Fiorentina se ne sta andando.

L’illusione

Una crisi profonda che ha radici insospettabili, paradossalmente è nata quando il Cagliari sembrava poter toccare il cielo con un dito ed essere addirittura pronto per il salto di qualità. L’illusione di aver conquistato la salvezza già a fine gennaio - forse - ha rovinato il giocattolo, non solo mentalmente. Il clic di quello che stava per succedere (o per lo meno, di quello che sarebbe potuto succedere) nel 4-0 al fanalino di coda Verona, l’ultimo successo, non a caso. Quella partita i rossoblù hanno rischiato più volte di perderla nel primo tempo, è poi girata per un episodio, e a quel punto i giocatori dell’Hellas, moralmente provati, hanno tirato in remi in barca lasciandola andare fino alla deriva.

L’emergenza

Un poker intempestivo, è coinciso, infatti, con la chiusura del mercato, diventato a quel punto più di prospettiva. Prati e Luvumbo sono stati ceduti senza essere stati sostituiti e non è arrivato un difensore al posto di Luperto (già era tornato Dossena, va detto). E chissà, magari era davvero la strategia giusta, indubbiamente la più sensata - per continuare a far crescere i giovani ma anche per gli equilibri del gruppo - se non si fossero infortunati in un colpo solo Gaetano, Deiola, Mazzitelli, Folorunsho, oltre a Borrelli, poi anche Idrissi (già si sapeva, invece, che il ginocchio di Mina dava garanzie a gare alterne). Maledetta emergenza, imprevedibile ma da prevedere?, la differenza è sottile. Certo era imprevedibile, a prescindere, un crollo come quello che si è consumato negli ultimi due mesi. «A Pisa», ha detto chiaramente Pisacane, «non avevamo la bava alla bocca». Quella che il Cagliari aveva sino al 4-0 al Verona, al di là quindi del mercato e dell’emergenza (che pure ha inciso).

Le scelte

Inconsciamente, la squadra può aver mollato la presa. Una volta persi i punti di riferimento (il regista su tutti), non è riuscita a riciclarsi e ritrovare un equilibrio e una strada alternativa altrettanto scorrevole. Nonostante un Palestra in versione Nazionale e la buona volontà di chi pian piano rientrava pur avendo una condizione atletica precaria. Nel frattempo, si è inceppato Kiliçsoy. Così, il peso dell’attacco è finito tutto sulle spalle di Esposito, che non è certo un centravanti puro (anche se ha firmato due dei quattro gol segnati dal Cagliari nelle ultime otto partite). Probabilmente, anche certe scelte dell’allenatore - sia tecniche sia strategiche - non hanno pagato. E qualcosa Pisacane dovrà inevitabilmente cambiare nella gara con la Cremonese, se non altro per dare una scossa. Puntando forte sull’esperienza, oltre che sui ruoli specifici.

Lo scontro diretto

È il momento di tirar fuori gli artigli, e il ritiro può aiutare a serrare le fila e trasformare la paura in adrenalina. La sfida con la Cremonese sembra scritta nel destino. Perché se da una parte mette una pressione pazzesca al Cagliari, dall’altra gli dà un’ulteriore opportunità per fare il vuoto sui grigiorossi, quella decisiva forse (anche se poi mancheranno altre sei turni nei quali può succedere tutto e il contrario di tutto). La squadra di Pisacane ricomincia da tre, intanto. Tre punti di vantaggio fragili se continuerà a essere la stessa degli ultimi due mesi di campionato, preziosi e pesantissimi, invece, se tornerà a essere quella dei primi sei.

RIPRODUZIONE RISERVATA