Rosso, il colore del vino e del tonno 

Un filetto di tonno rosso e un bicchiere di Carignano: che cosa c’è di più buono per convincere il turista che vale la pena trascorrere le vacanze nel Sulcis Iglesiente? Oltre al mare, naturalmente. Le due bontà del sud ovest della Sardegna sono al centro della manifestazione Carloforte Wine Tuna Experience che si svolgerà il 15 e il 16 luglio a Carloforte, nella storica tonnara di La Punta.

Il calendario della kermesse, organizzata da Live@tSulcisIglesiente (associazione turistica composta da imprenditori, cooperative e aziende locali) e dalla Carloforte Tonnara Piam della famiglia Greco, prevede alcune degustazioni a ritmo di musica jazz, funk e blues. Sabato 15, alle 20, l’evento enogastronomico sarà accompagnato dal concerto “Sinatra“ di Paolo Nonnis e la Sardica Orchestra con Marco Cocco; l’indomani, alla stessa ora, sarà la volta di Archeoblues con “La storia del blues in tutti i suoi stili” .

Oltre il paesaggio

Giunta alla terza edizione, la manifestazione, che vanta la partecipazione e il sostegno delle maggiori aziende del territorio sulcitano, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Carloforte, è l’occasione per valorizzare le eccellenze gastronomiche locali e diffondere un’idea di turismo che non si limiti alla fruizione del paesaggio. «Ciò che intendiamo offrire ai visitatori» spiega Maxwell Frongia, presidente di LiveLive@tSulcisIglesiente e titolare del Tanit , albergo e ristorante di Carbonia, «è un evento di qualità durante il quale sia possibile apprezzare nelle migliori condizioni i prodotti speciali del nostro territorio». Niente a che vedere con le sagre, piuttosto una serata che esalti la bontà del tonno rosso in tutte le sue varianti e i succhi d’uva locali. Le degustazioni della specialità dell’isola di San Pietro, lavorato negli impianti della famiglia Greco, tra le uniche tonnare rimaste nel Mediterraneo, saranno accompagnate dal Carignano apprezzato in tutto il mondo. Sei le cantine presenti all’evento: di Santadi, Mesa, Sant’Antioco, Calasetta, Eural Sulcis e Sardus Pater. Con le centinaia di migliaia di bottiglie vendute in tutto il mondo sono tra le migliori ambasciatrici dell’isola.

Amato in Giappone

«La specialità del tonno nostrano», spiega Frongia «è nella sua carne gustosa dovuta alle particolari condizioni in cui giunge nelle acque del Mediterraneo proveniente dall’Atlantico. Viene pescato prima di riprodursi, quando è ancora grasso. Molto richiesto in Giappone, il tonno rosso è una carne pregiata e rappresenta una nostra eccellenza».

L’evento, presentato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato, oltre agli organizzatori, anche Valeria Satta, assessora regionale alle Politiche agricole e Antonello Pilloni, presidente della Cantina di Santadi, è patrocinato dalla Regione Sarda e dal Flag Sardegna Sud Occidentale.

